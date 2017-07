Kulinarisches Pärchen-Date im Eiffelturm

Die Location war besonders, die Gäste ebenso. Während des Staatsbesuchs in Frankreich hat das französische Präsidentenpaar seine Gäste aus den USA zum Dîner auf den Eiffel-Turm geladen. Donald und Melania Trump speisten gemeinsam mit Emmanuel und Brigitte Macron in der zweiten Etage des Pariser Wahrzeichens, im bekannten Restaurant Le Jules Vernes. Melania Trump trug am Donnerstagabend ein Outfit in den französischen Nationalfarben, der Trikolore, also in Blau, weiß und rot. Einen Tag vor dem französischen Nationalfeiertag wohl als Tribut an die französischen Gastgeber gemeint. US-Präsident Donald Trump war der Einladung Macrons gefolgt, den 14. Juli in Paris zu verbringen und des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren zu gedenken.