Warum Kokosnüsse eigentlich Früchte sind – und Erdbeeren Nüsse

Neulich aßen wir in der Redaktion Pistazien. Ziemlich schnell entbrannte eine rege Diskussion rund um die grünen Nüsse. Nüsse? So ein Quatsch, das sind keine Nüsse, sondern Früchte, sagte jemand. Was für Früchte sollen denn bitte Pistazien sein, entgegnete ein anderer. Sie fallen doch nicht ohne Grund unter die Familie der Nüsse - genauso wie Kokosnüsse oder Cashews. "Erdbeeren sind übrigens keine Beeren", warf noch jemand ein. Damit war die Verwirrung endgültig perfekt.



Eine Kokosnuss ist eine Frucht, keine Nuss

Spätestens jetzt sollte man das ganze Früchte-Nüsse-Beeren-Dilemma in Ordnung bringen. Eigentlich ist es ganz einfach: Nur, weil etwas "Nuss" heißt, ist es nicht automatisch eine echte Nuss. Nehmen wir das Beispiel der Kokosnuss: Die wächst an der Kokospalme - und ist eine Frucht, keine echte Nuss, sondern eine einsamige Steinfrucht. Die Kokosnuss wird als grüne, relativ unreife, meist dreieckige Frucht geerntet. Zu uns kommen die Kokosnüsse bereits geschält. Das heißt, die grüne äußere Schicht wird entfernt. Dann reift die Kokosnuss nach. Was wir essen? Den hohlen Kern der Kokosnuss. Eine Kokosnuss ist damit eine Frucht. Das gleiche gilt übrigens für Cashews, Mandeln, Pekannüsse und Pistazien. Sie werden als Früchte geerntet, was wir essen ist der Kern der Frucht.

Die Erdbeere ist eine besondere Nuss

Nüsse im botanischen Sinne sind: Haselnüsse, Walnüsse und auch Erdnüsse. Soweit zu den Nüssen. Doch wie sieht es bei Erdbeeren aus? Beeren, ein klarer Fall - oder etwa nicht? Nein. Tatsächlich ist die Erdbeere eine Sonderform der Nussfrucht. Genauer gesagt gehört sie zu den Rosengewächsen. Die Früchte sind kleine gelbe Nüsschen an der Oberfläche der roten Steinfrucht.



Um es noch verwirrender zu machen: Bananen sind keine Früchte. Die einzelnen Früchte der Bananenstaude zählen nämlich zu den Beeren. Bei Wildformen der Banane bilden sich viele Samen. Die Sorte, die wir im Supermarkt kaufen können, entwickelt jedoch keine Samen.