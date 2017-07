User wünschen sich ihr Essen endlich wieder auf Tellern - das ist der Grund

Gemüse im Schuh, Pommes frites im Einkaufskörbchen oder Pasta in einer ausgehöhlten Axt (ja, wirklich, in einer Axt!) – die Kreativität der Gastronomen kennt keine Grenzen. Zumindest in Großbritannien und zum Leid einer Community, die sich "We Want Plates" nennt und auf Twitter und Facebook fleißig die "fails" der Restaurants dokumentiert. Und die gibt es ihrer Meinung nach reichlich.



Rund 130.000 Follower zählt "We Want Plates" auf Twitter und auch auf Facebook haben rund 72.000 Menschen ihr Däumchen gehoben. Sie haben es satt, dass ihr Essen nur noch auf Brettchen, Schiefertafeln, in Pfannen, Töpfen, Körben, Gläsern, Schuhen oder Bechern serviert wird, aber nicht mehr auf Tellern. Und genau darum geht es der Community. Sie wollen Teller!

Essen in Schaufeln – Kreativität oder Wahnsinn?

Die einen finden es kreativ, sind gelangweilt von der immer gleichen Weise, Essen zu servieren. Einen Burger vom Holzbrett oder Wurst und Käse von der Schieferplatte zu essen, ist doch wirklich etwas anderes als es auf einem Teller serviert zu bekommen. Die meisten Gastronomen bezwecken mit dieser Art der Verwendung des Geschirrs vielleicht sogar ein gewisses Konzept. In der Sternegastronomie beispielsweise ist es nicht unüblich, dass Essen in einer besonderen Weise serviert wird.

@WeWantPlates Shut it down. Shut it down forever. Centimeter in MQ, Vienna. pic.twitter.com/ybSotFIBFd — Kieran Mc (@kjmci) 18. Mai 2015

Aber natürlich sind auch die Kritiker im Recht, wenn Gastronomen mehr Geld dafür verlangen, nur weil die Spaghetti Bolognese in drei unterschiedlichen Einmachgläsern serviert wird oder Skurrilitäten wie eine Axt als "Teller" zum Einsatz kommen.