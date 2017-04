Warum Sie Pringles bislang falsch gegessen haben

Wer sich Chips von Pringles wahllos in den Mund schiebt oder nur Stück für Stück daran knabbert, hat sie bislang falsch gegessen. Zumindest nach Aussage des Herstellers. Es gibt demnach nur eine richtige Art und Weise wie man den beliebten Snack zu sich nimmt. Was dahinter steckt?

Nur eine Seite der Chips ist gewürzt, die andere bleibt ungewürzt - zumindest in der Herstellung. In der Verpackung kann es schon vorkommen, dass die ungewürzte Seite von der gewürzten ein paar Aromen abbekommt. Aber die Hersteller würzen gezielt nur eine Seite. Wer also den vollen Geschmack des Pringles im Mund haben möchte, sollte den Chip mit der gewölbten Seite nach oben in den Mund schieben – nur so erhält man das volle Aroma des Chips.

Ein Sprecher von Pringles sagte gegenüber "The Sun": "Viele Leute denken, dass Pringles auf beiden Seiten gewürzt werden. Tatsächlich wird in der Fabrik nur die obere Seite mit Gewürzen berieselt." Für diejenigen, die einen weniger starken Geschmack bevorzugen, sei es besser, den Pringle andersherum zu essen.

Chips und Pizza – wie man sie richtig isst

Auch für andere Produkte gelten bestimmte Regeln, wie man sie richtig isst. Beispielsweise Pizza. Die meisten – außerhalb von Neapel – essen Pizza falsch. Dass man das Nationalgericht Italiens niemals mit Messer und Gabel isst, ist jedem Italiener klar. Pizza essen ist aber eine Wissenschaft für sich. In Neapel ist der Teig dick und saftig und der Belag reichhaltig. Damit Tomatensauce und Käse nicht von beiden Seiten hinunter läuft, sollte man sie auch nie als Stück auf der Hand konsumieren, sondern zweimal gefaltet wie ein Portemonnaie. So hat man vier Lagen Pizza und isst sie alle gleichzeitig. Man kann das Aroma des Teiges, das Olivenöl, den Mozzarella und die Tomatensauce schmecken. Zudem kann die Sauce nicht hinauslaufen und man erhält alle Geschmackskomponenten mit einem Biss.