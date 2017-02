Was Sie beim Franzosen bestellen sollten

Gutes Essen und das Savoir-Vivre, also 'verstehen zu leben', gehört zur französischen Lebensart. In Frankreich kommen ausschließlich gute Produkte auf den Esstisch. Und das nicht nur Zuhause, sondern auch im Restaurant. Die französische Küche zählt zur einflussreichsten Landesküche Europas. Im 19. Jahrhundert entstand bereits die Haute cuisine, die sich zur französischen Nationalküche entwickelte. Genauso wie in Deutschland gibt es in Frankreich verschiedene Regionalküchen, die auf unterschiedlichen Zutaten, Kombinationen und Zubereitungsarten basieren.



Frankreich – das Land des Käses und des Weins

Man sagt, dass die französische Küche mit der französischen Revolution geboren wurde. Gutes Essen war bis dahin nur dem französischen Adel und den Monarchen vorenthalten. Das gemeine Volk aber musste Hunger leiden. Mit der Enthauptung von Ludwig XVI. und dessen Frau Marie Antoinette änderte sich das abrupt. Die Köche des königlichen Hofes verloren ihre Arbeit und mussten sich neu orientieren. Am französischen Hof wurde das Essen zelebriert. Menüfolgen von fünf, sieben, neun oder noch mehr Gängen waren keine Seltenheit. Erst als sich die ehemaligen Köche des Adels in Restaurants niederließen, hatte das Volk endlich die Möglichkeit, in den Genuss der gehobenen französischen Küche zu kommen. Man konnte auch erstmalig à la carte, also ein Gericht von der Karte, bestellen.

Frankreich gilt als Land des Weins und des Käses. Über 400 Käsesorten zählt man in Frankreich. Auch die Saucen sind berühmt: Béchamelsauce, Sauce Hollandaise, Mayonnaise und Remoulade sind ursprünglich in Frankreich entstanden und haben in der ganzen Welt ihren Platz gefunden. Das Baguette gilt im Ausland gewissermaßen als nationales Symbol der Franzosen. Dabei bleibt es aber in der französischen Küche nicht. Klassiker wie Tartare, Moules frites oder Créme brûlée muss jeder einmal probiert haben. Welche Gerichte man außerdem beim Franzosen bestellen sollte, erfahren Sie in folgender Bilderstrecke.