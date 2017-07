Wenn Sie diese Regeln befolgen, machen Sie beim Essen in Europa nichts mehr falsch

Andere Länder, andere Sitten: Das trifft vor allem fürs Essen im Ausland zu. Die Regeln dafür können von Land zu Land stark variieren. Wer sich keine Gedanken über Kultur oder Traditionen macht, kann beim Essen schnell ins Fettnäpfchen treten und einen negativen Eindruck auf den möglichen Gastgeber machen.



Wer beispielsweise in Portugal nach Salz und Pfeffer fragt, wird vom Kellner einen abschätzigen Blick zugeworfen bekommen. Das ist eine Beleidigung für den Koch! Diese Regel gilt nicht nur im Restaurant, sondern auch, wenn man bei Einheimischen Zuhause ist.



In Frankreich ist man sehr streng, was das Thema Brot angeht. Traditionell wird Brot ohne Teller direkt auf den Tisch gelegt; die obere Seite sollte dabei oben liegen. Andersherum wird es als schlechtes Omen angesehen. Brot ist nie Vorspeise, sondern wird immer zur Hauptmahlzeit gegessen. Beißen Sie vom Brot nie direkt ab, sondern teilen Sie es mit den Händen in Stücke.

Daher gilt, sich am besten schon vor Abreise ins Ausland mit den Sitten des jeweiligen Landes beschäftigen.

Kulinarische Tabus im Ausland