Wie es der Sternekoch Christian Lohse aus der Pampa geschafft hat

Als in der Börsenkrise Anfang der 2000 er Jahre so nach und nach die Gäste in meinem Restaurant Windmühle, das bei Bad Oeynhausen an der A2 lag, immer weniger wurden, sagte mir ein Gast: "Das war schon immer der falsche Standort für Ihre Zwei-Sterne-Küche. Herr Lohse, Sie sind ein Mann für die Großstadt, die bietet die Plattform, die man für Ihr Können braucht. Dort werden sich die passenden Gäste finden, die Ihre Küche zu würdigen wissen, und es werden sich Ihnen weitere Möglichkeiten eröffnen – beispielsweise in den Medien." Mein eigenes, von mir mit viel Herzblut aufgebautes Restaurant aufzugeben war natürlich nicht leicht. Als mir dann aber noch von einem Fachmann geraten wurde, keine weiteren Kredite aufzunehmen, obwohl mir die Bank diese genehmigt hätte, zog ich die Reißleine. Es gelang mir, mein Restaurant zu schließen und nach und nach meine Schulden abzubezahlen, ohne in die Insolvenz zu schlittern. Das war natürlich keine schöne Situation, aber auch keine Katastrophe, schließlich ging es "nur" um Geld. Da ich vorher meinen kranken Vater gepflegt hatte, wusste ich, dass es Wichtigeres gibt: Gesundheit.



Mir wurde in dieser herausfordernden Zeit der Restaurantschließung außerdem klar, wo meine wahren Kompetenzen liegen: in der Küche. Dem Rat meines Gastes folgend, suchte ich mir also das passende Umfeld – eine internationale Metropole, in der die Gäste die gehobene Küche schätzen und verstehen. Also ging ich nach Berlin – und kam damit an den Ort, an dem ich meine Fähigkeiten bestmöglich umsetzen kann. Dazu kommt, dass ich im Regent als Freelancer arbeite und mich weitestgehend aufs Kochen konzentrieren kann. Ich kümmere mich ausschließlich um die Gastronomie und ein bisschen ums Marketing, ansonsten wird mir der Rücken komplett freigehalten.

Über Christian Lohse Christian Lohse ist seit 2005 Chef de Cuisine im Restaurant Fischers Fritz im Berliner Luxushotel Regent. Seine Ausbildung absolvierte er im französischen Dijon bei Roland Surdol im Restaurant Jean Pierre Billoux von 1987 bis 1989. Im Anschluss war er im Restaurant Guy Savoy in Paris, bei Charles Barrier in Tours, unter Marc Meneau im L'Espérance in Vezelay und im The Dorchester in London tätig. Dort engagierte ihn der Sultan von Brunei als Privatkoch. Seinen ersten Michelin-Stern erkochte er als Chef de Cuisine im Hotel Schweizer Hof in Hannover, wo er von 1992 an arbeitete, bevor er 1994 bei Bad Oeynhausen sein eigenes Restaurant Windmühle eröffnete. Dieses führte er bis 2003 und wurde in dieser Zeit mit zwei Michelin-Sternen sowie mit 18 Punkten im Gault-Millau ausgezeichnet.



Seit 2005 ist Christian Lohse Küchenchef im Fischers Fritz, das unter seiner Leitung mit zwei Michelin-Sternen und 16 Punkten im Gault-Millau ausgezeichnet wurde. Christian Lohse ist auch bekannt durch seine Fernsehauftritte bei Game of Chefs und Kitchen Impossible.





Berlin ist offen für die moderne französische Küche

Als ich nach Berlin ging, war noch nicht absehbar, wie sich die Stadt entwickeln würde. Das hat sich aber sehr glücklich gefügt. Die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland mit dem Finale in Berlin hat der Stadt internationale Aufmerksamkeit beschert. Damit kam eine völlig neue Qualität von Gästen nach Berlin.



Ich erinnere mich noch gut an das Bild in der FAZ, als zum WM-Finale siebzig Learjets am Flughafen Tempelhof in einer Linie geparkt waren. Spätestens seit dieser Zeit haben wir eine Klientel in der Stadt, die sehr offen ist für die moderne französische Küche, die wir bieten. Diese Küche passt so gut in diese Metropole, die mit Paris und Moskau auf einer Achse liegt und immer mehr zum Zentrum Europas wird. Wir sind mit unserem Restaurant am Gendarmenmarkt im Schatten des Französischen Doms, der von Friedrich dem Großen für die aus Frankreich geflohenen Hugenotten erbaut wurde. Das Fischers Fritz liegt also im französischen Viertel Berlins. Unsere Küche ist dabei nicht klassisch französisch, sondern eher modernisiert-französisch. Geblieben ist dabei die Verwendung von ausgesucht guten, saisonalen Produkten, die wir so wenig wie möglich manipulieren, damit sie den ursprünglichen Geschmack behalten und entfalten können.

Obwohl ich durch meine Fernsehpräsenz bei "Kitchen Impossible" und "Game of Chefs" auch in der Breite bekannter geworden bin, bleibt bei uns – ganz konservativ – das Essen der Star.



