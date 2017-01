In Tokio ist am Donnerstag ein Blauflossen-Thunfisch für umgerechnet mehr als eine Halbe Million Euro versteigert worden. Der Thunfisch ist rund 200 Kilogramm schwerer und stammt aus den Gewässern vor der Nordküste Japans. Es war die ersten Auktion des neuen Jahres. Den Zuschlag erhielt der Besitzer einer in Japan beliebten Sushi-Kette Sushi Zanmai. Sechs Jahren in Folge ist er der Sieger bei der Neujahrsauktion. Im Jahr 2013 hatte er einen ähnlichen Fisch für einen Rekordpreis von umgerechnet mehr als 1,2 Millionen Euro ersteigert. Der Preis für Thunfisch ist bei der ersten Auktion des Jahres oft deutlich höher als gewohnt. Ein hohes Gebot soll Glück für das neue Geschäftsjahr bringen.