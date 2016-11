In Italien ist Espresso nicht nur ein Wachmacher, sondern auch Ausdruck von Kultur. Morgens vor der Arbeit trifft man sich in einer Kaffeebar, bestellt einen Espresso an der Theke für etwa 50 Cent, schließt die Augen und genießt ihn Schluck für Schluck. Für Italiener ist guter Kaffee eine Selbstverständlichkeit, in Deutschland leider flächendeckend gesehen immer noch Mangelware.



Stiftung Warentest hat sich die Espressobohnen der üblichen Marken mal etwas genauer angesehen. 18 Produkte wurden auf Aussehen, Geruch, Geschmack, Mundgefühl und Nachgeschmack getestet. Alle Espressi wurden in einem Vollautomaten zubereitet. Das Ergebnis? 16 der 18 geprüften Espressi schneiden gut ab, zwei befriedigend. Getestet wurden Espressi von bekannten Herstellern, Ware vom Discounter, von Kaffeehausketten und auch Bio- und Fairtrade-Produkte.







Knapper Testsieger mit der Gesamtbewertung "Gut" (wie könnte es anders sein) ist ein Italiener: der Lavazza Espresso Cremoso für 12,60 Euro je Kilogramm. Geschmacklich kommt er sogar auf die Note "Sehr gut". Nur bei den Fragen zu den sozialen und ökologischen Produktionsbedingungen zeigte sich der Anbieter intransparent wie Stiftung Warentest schreibt.

Schlusslichter im sensorischen Test sind die Espressi von Starbucks (22 Euro pro Kilogramm) und Lidl (7,80 Euro pro Kilo). Der Espresso von Starbucks schmecke einseitig bitter, stark rauchig und flach. Der von Lidl rieche nicht intensiv genug und kaum geröstet.

So muss guter Espresso sein

Guter Espresso weist eine feinporige Crema auf, die lange anhält. Geschmacklich ist Espresso intensiv, leicht malzig, getreidig und rauchig. Auch säuerlich darf er sein, sowohl im Geschmack als auch in der Nase. Im Mund soll sich der Espresso leicht belegend und deutlich zusammenziehend anfühlen. Außerdem schmeckt guter Espresso lange nach.

Den vollständigen Teste finden Sie gegen Gebühr unter www.test.de/espressobohnen!