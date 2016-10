Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, daher möchten sich die meisten eine gewisse Routine beibehalten. Beispielsweise die tägliche Tasse Kaffee. Der Kaffee dafür kommt meist aus dem Supermarkt oder Discounter, produziert von Großröstereien, also Industriekaffees. Aber wehe, der Kaffee ändert sich im Geschmack, der muss immer gleich bleiben. Schließlich ist man nur den einen monotonen Geschmack gewöhnt. Darunter leidet aber vor allem eins – die Qualität.



Heutzutage verbinden die meisten Menschen uns mit dem südamerikanischen Kontinent, denn das größte Anbauland ist Brasilien. Dort werden 30% der gesamten Welternte produziert. Danach folgen Vietnam, Kolumbien, Indonesien und unser Heimatland Äthiopien. Hauptabnehmerländer sind die USA, Deutschland, Frankreich, Japan und Italien.

Verbraucher will, dass Kaffee immer gleich schmeckt

Die meisten Industriekaffees sind eine Mischung von verschiedenen Kaffeesorten, denn Verbraucher wollen, dass ihr Kaffee möglichst immer gleich schmeckt. Doch die Ernten fallen unterschiedlich aus, zudem sind manche Sorten aktuell günstiger als andere. Daraus "komponieren" Hersteller dann einen Kaffee – ähnlich wie eine Cuvée beim Wein – damit ein gleichförmiges Produkt entsteht.

Auch wenn ein großer Teil minderwertiger Robusta-Kaffees in den Supermarktregalen liegt und durch unreife oder überreife Exemplare nur eine durchschnittliche Qualität aufweist, gibt es immer noch Spitzenkaffees, die von Hand verlesen (handstripping) und anschließend langsam in der Sonne getrocknet werden.

Die Mehrheit der Deutschen genießt Filterkaffee (63,3%), Espresso bevorzugen lediglich 13,2%. Doch der kleine, starke und schwarze Muntermacher gewinnt immer mehr Freunde.

Weltmeister im Export

Deutschland ist übrigens Weltmeister im Export von veredeltem Kaffee – und der Hamburger Hafen ist größter Umschlagplatz für Rohkaffee. Kaffeebohnen gehören zu den wichtigsten globalen Handelsgütern. Viele Superlative, von denen die Anbauländer allerdings wenig spüren. Denn die Früchte wachsen nur entlang des Äquators, in den Tropen und Subtropen, den sogenannten Schwellenländern. Die Armen bauen also den Kaffee für die Reichen an. Aktuell werden in 76 Anbauländern über 143 Millionen Säcke á 60 kg produziert. Dabei setzt sich der Kaffeepreis wie folgt zusammen:

44,9% entfallen auf Frachtkosten, Steuern und Zoll

23,7% entfallen auf den Einzelhandel

17,1% gehen an die Händler und Röster

8,5% erhalten die Plantagenbesitzer

5,1% entsprechen dem Lohn der Arbeiter

Es gibt aber einen Trend, das Verbraucher vermehrt qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Kaffee kaufen. Laut aktueller Umfrage möchten rund 56 Prozent der Deutschen mit gutem Gewissen genießen, darunter mehr Frauen als Männer. Da geht doch noch was!