Der betörende Duft, den wir Kaffeebohnen beim Zermahlen verströmen, zaubert unseren Fans ein seliges Lächeln ins Gesicht. Für die meisten Menschen ist die Tasse Espresso nach dem Aufstehen ein festes Ritual oder sie gehört zu einer gemütlichen Pause zwischendurch. Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen. Rund 162 Liter trinkt jeder durchschnittlich im Jahr – mehr als Mineralwasser oder Bier!



Doch bis wir in der Tasse landen, müssen wir einen beschwerlichen und langen Weg zurücklegen:

Am bekanntesten und für den Weltmarkt mit Abstand am wichtigsten sind unsere Sorten Arabica (61%) und Robusta (39%). Unsere Heimat liegt im tropischen Afrika, genauer gesagt in der Region, die sich wie ein breiter Gürtel von Ost nach West zwischen 30 Grad nördlicher und 30 Grad südlicher Breite über den Äquator erstreckt. Hier entwickelten sich im Lauf von Jahrtausenden verschiedene Arten von uns. Robusta fühlt sich im Flachland und bis 900 Meter wohl.



Die anspruchsvollere Arabica ist zu Höherem berufen und wächst erst auf 400 bis 2100 Meter. Dafür ist Robusta widerstandsfähiger und enthält mehr Koffein. Mit diesem Trick schützt sie sich in flachen Regionen von Fressfeinden. Clever, nicht? Arabica gilt als die edlere, feine Sorte, aber für einen Espresso ist ein Robusta-Anteil unverzichtbar. Er gibt dem "kleinen Schwarzen" den nötigen Drive, sprich einen Schuss Würze und Bitterkeit, sorgt dazu für eine perfekte Crema, die lange anhält.

Kulinarisches Rätsel: Hätten Sie's gewusst? So entsteht der goldbraune Schaum auf dem Espresso Fullscreen

Als Nachtschattengewächse sind wir echte Sensibelchen: Wir vertragen keine direkte Sonne und wachsen am besten an Hängen oder zwischen anderen Pflanzen, die uns Schatten spenden. Ein Kaffeebaum ist immergrün, braucht jedoch gute Pflege und Geduld. Denn erst nach drei bis fünf Jahren beginnt er das erste Mal zu blühen. Aus den weißen und duftenden Blüten, die nur einen Tag zu bewundern sind, wachsen in acht bis zehn Monaten Kaffeekirschen heran, die erst grün und hart, aber mit zunehmender Reife weich und rot werden. Jede Kirsche enthält meistens zwei von uns Bohnen. Um unsere 1000 wertvollen Inhaltsstoffe zu schützen, sind wir von einer Pergamenthaut umgeben und zusätzlich in einer klebrigen Schicht, dem Fruchtfleisch, eingebettet. Um uns nackig zu machen, sollte man sich also schon etwas einfallen lassen.

Unsere Aufbereitung ist sehr mühsam

Nach der Ernte muss es fix gehen, damit wir unsere Qualität bewahren können. Für den Striptease gibt es drei verschiedene Methoden:

Die trockene Aufbereitung: Kirschen kurz abwaschen oder schwimmen lassen, ausgebreiten, zwei Wochen an der Sonne trocknen und regelmäßig wenden. Dadurch schrumpfen sie und man kann das Fruchtfleisch um uns herum leichter entfernen. Diese Prozedur kann je nach Land bis zu fünf Wochen dauern. Die halbtrockene Aufbereitung: Kirschen vom Fruchtfleisch befreien und uns Kerne unter ständigem Wenden in der Sonne samt Schleimschicht trocknen. Die nasse Aufbereitung; Fruchtfleisch entfernen, anschließend kommen wir Bohnen für 18 bis 40 Stunden in Wassertanks, wo wir fröhlich vor uns hin gären, bis wir die letzten Reste Fruchtfleisch loswerden. Danach geht's noch mal duschen, bevor wir geschält werden.

Alle von uns ruhen anschließend ein bis zwei Wochen, bevor wir weiterverarbeitet werden.