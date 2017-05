So einfach gelingen Kartoffel-Käse-Bällchen

Rezept für die leckeren Kartoffel-Käse-Bällchen





Zutaten:

1-2 Frühlingszwiebeln

400 g Kartoffelpüree vom Vortag (kalt)



3 Stiele Petersilie

2 Eier

120g Cheddar

120g Mehl

60ml Milch

120g Semmelbrösel

Öl zum Frittieren

1 Knoblauchzehe (gepresst)

Pfeffer, Salz





Speisestärke für die Hände

Salsa zum Dippen





Zubereitung:

Kartoffelpüree, 1 Ei,Petersilie und Knoblauch gut vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Cheddar in 1,5x1,5cm große Würfel schneiden. Ei und Milch verquirlen. Mehl und Semmelbrösel in kleine Schüsseln füllen. die Hände mit Speisestärke bestäuben und Aus dem Kartoffelpüree Wallnuss große Mengen zu einer Kugel formen. Die Kugel leicht flach drücken. Den Käse in die Mitte legen und mit Kartoffelpüree überdecken- Kugeln in Mehl, anschließend in der Milch-Ei-Mischung und dann in Semmelbröseln rollen. Erneut in die Milch-Ei-Mischung tauchen und noch einmal in Semmelbröseln wenden. Reichlich Öl in einem Topf erhitzen und die so entstandenen Kartoffel-Käse-Bällchen 40 Sekunden in heißem Fett goldbraun ausbacken. Die Bällchen mit einer Schaumkelle aus dem Öl auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Anschließend die Bällchen 5 Minuten im vorgeheizten Ofen (200°C Grad) zu Ende garen. Warm mit Salsa servieren.