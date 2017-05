So bewässern sich Ihre Pflanzen von alleine

Pflanzen und Blumen bewässern ohne dafür Zuhause sein zu müssen? - Oh ja! Mit unserer kleinen Selbstbewässerungs-Anlage ist genau das möglich! Wir brauchen: Eine Schere, eine leere Plastikflasche und Küchenpapier. Mit der Schere schneiden wir den oberen Teil der Plastikflasche ab. So ist die Öffnung groß genug. Das Küchenpapier drehen wir nun zu einer langen Rolle. Das eine Ende stecken wir in die offene Flasche. Die andere Seite legen wir direkt auf die Pflanze, die wir bewässern wollen. Wichtig ist, dass Flasche und Pflanze eng zusammenstehen. Jetzt füllen wir die Flasche mit ausreichend Wasser. Das Küchenpapier beginnt jetzt, ganz langsam das Wasser aus der Flasche hoch zu saugen und bewässert dabei automatisch unsere Pflanzen. Und das, ohne dass wir daneben stehen müssen.