Wer kennt das nicht, man möchte Milch in den Kaffee gießen oder in die Müslischale und immer wieder schwappt sie aus der Tüte und was bleibt, ist eine Riesensauerei. Dabei kann man dieses Malheur ganz einfach umgehen. Und zwar, indem man die Milchtüte ganz einfach umdreht.

Bei dieser Form von Milchtüte muss man die obere Lasche noch herunterdrücken. Auf diese Weise kann die Luft gleichmäßig zurück in die Tüte strömen und diese nervigen, ruckartigen Schübe bleiben aus.