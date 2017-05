Würdest du 25.000 Dollar für den teuersten Taco der Welt bezahlen? Nur "vom Feinsten" ist noch untertrieben. "Wir benutzen Morita Chili aus Oaxaca…" sagt Juan Liciero Alcala, Koch. "24- karätiges Gold aus Taxco...Hummer aus La Baja......alles super frische Produkte. Die heimischen Produkte kommen hier aus Los Cabos. Blumen und Gemuese sind alle sehr frisch. Wir benutzen auch europäische Produkte......wie Trüffel, Gänseleberpastete...Kaviar...und japanisches Rind aus Kobe." Dieser Luxus ist für einen guten Zweck: Alle Einnahmen gehen an ein Waisenhaus in Mexiko. Die Leute reagieren sehr positiv...sie wissen: es geht um eine gute Sache. Als Familienbetrieb geben wir so etwas an unsere Heimatstadt zurück. Und welche sind Juans Lieblingstacos? "Meine liebsten Tacos auf der ganzen Welt...sind die gefüllten Paprika Tacos meiner Mutter."