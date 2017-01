Die ersten Nonnen haben sich offenbar schon mit Burger und Co. versorgt, vielleicht trieb sie auch schlicht die Neugier. Doch die Eröffnung einer Filiale der Fastfood-Kette McDonald's nahe des Petersplatzes sorgt bei manchen für Unverständnis. So haben sich Kardinäle gegenüber örtlichen Medien beschwert, sie seien nicht in die Entscheidung eingebunden gewesen, den umstrittenen Mieter in dem Vatikan-eigenen Gebäude zuzulassen. Und überhaupt schade das neue Erscheinungsbild der römischen Nachbarschaft außerhalb der Vatikan-Mauern. Dort gingen die Meinungen am Dienstag auseinander. O-Ton: "Ich finde, es gibt auf der Welt ernstere Probleme als die Frage, ob sich ein McDonald's zu nahe am Petersplatz befindet. Andere Skandale sind da gewichtiger." Und auf Nachfrage sagt er: O-Ton: "Das ist sicher nicht mein Lieblingsrestaurant, aber wenn es sein muss, kann ich selbst bei McDonald's essen." O-Ton: "Ich gehe nie zu McDonald's, Pizza ist mir lieber." O-Ton: "Das ist doch egal. Ich arbeite in der Nähe und habe damit kein Problem. Alles, was der Wirtschaft unseres Landes dient, geht in Ordnung." Was der Papst von dem neuen Nachbarn in Sichtweite hält, ist, wenig überraschend, nicht bekannt. Die Filiale öffnete offiziell bereits am 31. Dezember, die dazu nötigen Arbeiten sollen außerordentlich schnell gegangen sein. Bereits seit langem ist das mittelalterliche Viertel Borgo Pio geprägt von Läden mit religiösen Souvenirs und mehr oder eher weniger hochwertigen Essensangeboten. Wie die Vatikan-Touristen das nun noch globalisierter daherkommende Angebot annehmen, bleibt abzuwarten. Zumindest hat der US-Konzern durch die Lage schon einmal werbewirksam auf sich aufmerksam gemacht.