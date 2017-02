Das sollten Sie kochen, wenn Ihnen die Zeit fehlt

Wer keine Zeit zu kochen oder zum Einkaufen hat, sollte auf den typischen Studententrick zurückgreifen. Was immer geht, und was immer im Haus ist, sind Nudeln. Wir bieten Ihnen sogar eine Auswahl an verschiedenen Nudelgerichten. Was Sie dafür brauchen? Etwa 15 Minuten Zeit, Nudeln (egal welche Sorte) und entweder Tomaten und Chili oder Pecorino (oder anderen Käse) und schwarzen Pfeffer oder Eier, Speck und Parmesan oder aber die einfachste Variante – Milch und Käse.

Variante I: Pasta arrabbiata

Sie ist leidenschaftlich bis zornig - je nachdem wie viel Peperoncini Sie in die Sauce geben: Die Pasta all'arrabbiata gehört zu den Klassikern der italienischen Küche. In Rom steht sie zu jeder Tageszeit auf der Speisekarte.





Variante II: Pasta cacio e pepe

Diese Pasta ist zwar simpel, aber sie gelingt nur, wenn die Zutaten von höchster Qualität sind. Was Sie dafür brauchen? Einen guten reifen Pecorino – und schwarzen Pfeffer.





Variante III: Pasta carbonara

Es gibt Hunderte von Spaghetti-Carbonara-Rezepten. Aber kaum eines ist wirklich fehlerfrei. Sahne beispielsweise hat nichts in der Sauce zu suchen.





Variante IV: Mac and Cheese

Wer denkt, er könne nicht kochen, hat jetzt keine Ausreden mehr. Denn mit diesem Rezept und nur drei Zutaten, gelingt jedem, wirklich jedem, ein herzhaftes Nudelgericht.