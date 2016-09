Erdbeer-Sahne-Eis selbst gemacht

Axel Heinz, Eis-Experte bei Marerist: «Hallo, ich bin Axel und Eis-Experte bei Makerist. Heute machen wir zusammen Eis am Stiel. Ich habe 500 Gramm Erdbeeren klein geschnitten, Sahne geschlagen, 100 ml mit Vanillezucker gesüßt und ich habe mir Vanillezucker vorbereitet. Davon brauchen wir 80 Gramm. Es geht los mit den Erdbeeren. Die püriere ich ganz fein mit dem Standmixer. Du kannst natürlich auch einen Stabmixer verwenden oder Zauberstab. Wichtig ist nur, dass sie sehr fein püriert werden. So, ich habe die Erdbeeren jetzt eine gute Minute lang mit viel Power fein püriert. Das sind 400 ml, da kommen jetzt 80 Gramm Vanillezucker hinzu. Gut verrühren, dass der Zucker sich gut auflöst. Jetzt nehme ich mir einen anderen Messbecher, einen etwas größeren. Ich nehme da jetzt zuerst die Sahne und nehme davon jetzt 100 ml. Und da kommt jetzt mein gesüßtes Erdbeerpüree oben drauf. Man sieht schon, dass sich das anfängt sehr schön zu vermischen, noch ein bisschen Marmorierung zu bekommen. Und diese Marmorierung möchte ich zumindest noch teilweise behalten, deswegen rühre ich das jetzt nicht vollständig durch. Das war's auch schon. Jetzt muss ich das nur noch in eine Eisform füllen. Auch nicht ganz voll. Jetzt am Ende klopfe ich das noch ein bisschen, weil die Masse noch relativ dick ist. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann die Stielchen. So, und jetzt kommt das fünf bis sechs Stunden in den Tiefkühler bei minus 18 Grad. Und danach hast du acht leckere Erdbeer-Sahne-Eis.»