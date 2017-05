Kuchen aus Basilikum erfrischt Sie im Sommer

Basilikum-Kuchen

Zutaten:

250g Zucker

125ml Milch

250g Mehl Typ 405

Grüne Lebensmittelfarbe

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

3 Eier Größe M

100 ml Rapsöl

1 Bund Basilikum Blätter

250g Butter

190g Mascarpone

600g Puderzucker

Zubereitung:

Eier, Milch, Salz, Zucker und Lebensmittelfarbe mit dem Handrührgerät verrühren. Mehl und Backpulver untermischen und anschließend das Öl unterrühren. Den Teig in eine gefettete Springform geben und diese auf der mittleren Schiene bei 165°C Ober- Unterhitze 25-30 Minuten backen. Mit einem Holzstäbchen testen ob der Teig durch gegart ist. Hierfür das Stäbchen in den Teig stecken und wieder herausziehen. Wenn an dem Holzstäbchen noch flüssige Teigreste kleben, den Kuchen für weitere 5-10 Minuten backen. Sobald der Kuchen ausgekühlt ist, die Butter in einem Topf erhitzen. Sobald die Butter kleine Bläschen wirft, den Basilikum hinein geben und vom Herd nehmen. Ca. 10 Minuten ziehen lassen und anschließend die Butter durch ein Haarsieb in eine Rührschüssel passieren. Die Mascarpone sowie den Puderzucker mit dem Handrührgerät einrühren. Den abgekühlten Kuchen oben gerade abschneiden und den abgeschnittenen Deckel zerbröseln. Ein Kuchenring oder die Springform um den Kuchen legen. Die Basilikum-Mascarpone-Creme auf den Kuchen geben und mit den Kuchenkrümeln toppen. Kuchen für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen bis die Creme ausgehärtet ist. Vor dem Servieren noch als Deko ein paar Basilikumblätter darüber verteilen.





Arbeitszeit: 1 Std

Ruhezeit: 80 Min

Backzeit: 30 Min

Kochzeit: 5 Min

Portionen: 1

Schwierigkeitsgrad: mittel

