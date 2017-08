Diese Wackelpudding-Melone ist der Hit jeder Sommerparty

Rezept für eine Wackelpudding-Melone

Zutaten:

1/2 Wassermelone, ca. 2 kg

3 Päckchen rote Götterspeise

3 Päckchen Pulvergelatine

1,5 L Wasser

75 g kleine Schokotropfen

300 g Zucker





Zubereitung:

Die Melone aushöhlen und beiseite stellen. Die Götterspeise mit der Gelatine und dem Zucker vermischen. Die Mischung in einem Topf in Wasser einrühren bis sie sich gut vermischt hat. Ca. 10 Minuten quellen lassen. Unter Rühren langsam erhitzen bis sich alles aufgelöst hat und eine klare Flüssigkeit entstanden ist. Wichtig: nicht kochen! Die Wassermelone auf z.B. eine kleinen Schüssel feststellen, sodass sie sich nicht bewegen kann. Die Flüssigkeit einfüllen und in den Kühlschrank stellen. Am besten über Nacht aushärten lassen. Dann mit einem langen Holzspieß kleine Löcher in die Melone piksen und die Schokodrops hineindrücken. Die fertige Melone kann nun in Stücke geschnitten und serviert werden.