Umami-Bombe! Für diese japanischen Miso-Spaghetti brauchen Sie nur drei Zutaten

So geht Fast Food! Die Kombination aus würzigem Miso und duftender Butter ist eine so simple wie grandiose Geschmacksidee – Umami pur. Das funktioniert super zu wirklich allem, zu gedämpftem Gemüse, zu gebratenem Fleisch, zu Fisch, zu Muscheln – und ganz hervorragend auch zu Spaghetti. Null Vorbereitung, drei Zutaten (Sesam ist nicht notwendig) und die Kochzeit der Nudeln braucht es für diese süchtig machende Geschmacksbombe.

Rezept für Miso-Spaghetti

Zutaten:

350 g Spaghetti

optional 1 EL schwarzer oder heller Sesam

50 g Butter

25 g helle Miso-Paste

Zubereitung:

Die Spaghetti nach Packungsanweisung kochen. Sesam in einer Pfanne ohne Fett 4-5 Minuten rösten. In der Zwischenzeit in einem zweiten Topf oder Pfanne die Butter schmelzen und das Miso mit einem Schneebesen einrühren. 100 Mililiter vom Nudelkochwasser zugeben und unter Rühren cremig aufkochen. Vom Herd ziehen. Die gekochten Nudeln in ein Sieb geben und tropfnass mit der Miso-Butter mischen und sofort servieren.