Rezept für gefüllte Erdbeerpralinen

Zutaten:



400g Erdbeeren

200g Frischkäse

2 EL Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt/Vanillepaste

3 EL bunte Zuckerstreusel

100g weiße Schokolade, geschmolzen





Zubereitung:

Den Frischkäse mit Puderzucker und Vanilleextrakt glatt rühren und in einen Spritzbeutel füllen. Mit einem kleinen Messer den Strunk der Erdbeeren großzügig herausschneiden. Die entschiednen Mulde mit der Frischkäsemischung füllen und der Oberseite in die Streusel. Die Spitz der Beeren in die geschmolzene Schokolade dippen. Die ganzen Beeren auf einem Backblech ca. 20 Min kalt stellen.