Diese Gemüse-Feta-Päckchen sind der Hit auf der nächsten Grillparty

Rezept für Vegetarische Gemüse-Feta-Päckchen

Zutaten:



2 mittelgroße Zucchini

1 kleine Aubergine

400 g Fetakäse

40 g Sonnenblumen- oder Pinienkerne

120 g getrocknete Tomaten

1 TL Thymian

3 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer





Zubereitung:

Zucchini und Aubergine in dünne Scheiben schneiden und mit etwas Salz einreiben. Ca. 10 Min. ziehen lassen. Danach mit einem Küchenkrepp abtupfen und das Salz entfernen. Die getrocknete Tomaten abtropfen lassen und würfeln.

Sonnenblumen oder Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne rösten. Den Feta in Scheiben schneiden. In einer Pfanne 2 EL Olivenöl erhitzen und die Gemüsenscheiben beiidseitig braun braten. Auf einem Küchentuch entfetten. Acht Stücke Alufolie mit etwas Olivenöl einfetten und dann die Auberginen- und Zucchinischeiben mit den Fetascheiben abwechsel stapeln. Sonnenblumenkerne, Tomatenwürfel und Thymian darüber verteilen und mit groben Pfeffer bestreuen.

Die Alufolie über dem Gemüse und an den Seiten gut verschließen. Die Päckchen auf dem Grill 5-10 Min. garen.





Nach einem Rezept von feuervogel auf Chefkoch