Grillspieß mit Huhn und Brezenteig als leckere Schaschlik-Alternative

Rezept für Grillspieß mit Huhn und Brezenteig:

Zutaten:



1 Hühnerbrust, 4 Brezel (TK), 2 EL Olivenöl, 1 EL Paprikapulver (scharf), 2 TL Salz

Zubereitung:

Die Hühnerbrust in 2-3 cm große Würfel schneiden, in einer Schüssel mit Öl, Paprikapulver und Salz mischen und etwas ziehen lassen. Die ungebackenen Tiefkühlbrezen auftauen lassen, vorsichtig entknoten und die dickere Mitte etwas dünner kneten – darauf achten, dass der Teigstrang am Stück bleibt und nicht zu dünn wird. Auf je einen langen Schaschlik-Spieß (gut aus Metall)jeweils einen Teigstrang wickeln - am besten mit einem Knoten beginnen und nach jeder Schlinge ein Stück Hühnerfleisch auf den Spieß stecken. Am Ende wieder den Teig so verknoten, dass er fest sitzt. Das restliche gewürzte Öl über die fertigen Spieße streichen. Auf dem Grill bei nicht allzu großer Hitze garen. Wenn es zu heiß wird, ist der Teig außen schwarz, aber innen bleibt er klebrig und das Fleisch ist noch nicht durch. Also schönlangsam grillen. Zu Anfang häufig und vorsichtig wenden, damit die Spieße nicht am Rost kleben bleiben.