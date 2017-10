Herbstlicher Schichteintopf: Der Klassiker zum Genießen

Schichteintopf für 2 Personen

Zutaten:

2 Stangen Lauch



300 g Möhren

300 g vorwiegend festkochende Kartoffeln

Salz, Pfeffer

750 ml Fleischbrühe

250 g Mett

1/2 krause Petersilie





Zubereitung:

Den Lauch in ca. 1cm dicke Ringe schneiden und in einem Durchschlag unter fließendem Wasser gründlich abwaschen. Die Möhren in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und die Kartoffeln grob würfeln. Die drei Zutaten in einem Topf schichten und jeder einzelne Schicht leicht würzen. Mit der Fleischbrühe aufgießen und zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten lang köcheln lassen. Das Mett in grobe Stücke reißen und mit in den Topf geben. Alles zusammen ca. nochmals 5-8 Minuten weiter köcheln lassen. Die Blätter der Petersilie vom Stiel trennen und fein hacken. Kurz vor dem Servieren über die Eintopf streuen.