Fritierte Camembert-Happen





Zutaten:

250 g Camembert

2 Eier

750g Pflanzenöle zum Frittieren

100g Semmelbrösel

Nach Belieben: Preiselbeeren







Zubereitung:

Die Eier in einer Schüssel verquirlen. Den Camembert in mundgerechte Stücke zurechtschneiden. Den Käse zunächst in die verquirlten Eier tauchen und danach in den Semmelbröseln wenden. In einem kleinen Topf das Öl erhitzen. Mit der Stäbchenprobe zwischendurch die Temperatur prüfen. Sobald das Öl heiß genug ist steigen Bläschen hoch. Die panierten Käsewürfel nach und nach in den Topf geben. Ca. 30 Sekunden lang goldbraun frittieren. Mit Küchenkrepp abtupfen und/oder auf einem Gitter abtropfen lassen. Am besten werden die Happen zusammen mit einem Keks Preiselbeeren genossen.