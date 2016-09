Knackig-frisches Lachstartar mit nur vier Zutaten

Der französische Kochbuchautor Jean-François Mallet war es leid, sich immer wieder mit der gleichen Frage zu beschäftigen: "Was soll ich heute bloß kochen?" Sich den Tag über etwas einfallen zu lassen, was nicht nur einem selber schmeckt, sondern auch den Kleinen, stellt einen jedesmal aufs Neue vor eine Herausforderung. Denn mit nur wenigen Zutaten, die man im Gefrierfach, im Kühlschrank oder im Küchenschrank hat, benötigt man eine gewisse Kreativität, um etwas Schmackhaftes auf den Tisch zu bringen.



Genau deshalb hat Mallet das Kochbuch "Simplissime" veröffentlicht – das wohl einfachste Kochbuch der Welt. Mit seinen Rezepten will er Vorschläge für den Alltag machen, die schnell, unkompliziert und für jeden Geschmack passend sind. So das Versprechen.



Simple Rezepte, simples Kochbuch

Das Kochbuch ist - wie auch schon sein Name - simpel. Kein Rezept hat mehr als sechs Zutaten, manche kommen sogar mit nur zwei aus. Und genau das macht den Charme des ganzen Kochbuches aus. Auch für die Zubereitung benötigt es kaum mehr als einige Zeilen. Wer aus diesem Kochbuch Rezepte zaubern will, muss allerdings eine gewisse Grundausstattung in der Küche haben:

fließendes Wasser

einen Herd

einen Kühlschrank

eine Bratpfanne

einen gusseisernen Schmortopf oder Bräter

ein scharfes Messer

Salz und Pfeffer

Öl

Dinge, die eigentlich in jeder Küche vorhanden sind. Und falls nicht, hat der Autor auch schon einen Rat: "Vielleicht wäre jetzt der richtige Moment zur Anschaffung". Die Gebrauchsanweisung für die Rezepte sieht ein paar Grundzutaten vor. Wie beispielsweise frische Kräuter oder unterschiedliche Nudelsorten, hier soll ausdrücklich variiert werden. Auch gewisse Techniken sollte man bereits drauf haben. Wie Eiweiß zu Schnee schlagen, oder eben Nudeln richtig kochen. Ist das alles vorhanden, kann es losgehen – mit dem einfachsten Kochbuch der Welt.