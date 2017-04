Diese Kaffeetassen kann man essen - wirklich

Rezept für die Kaffeetassen-Kuchen:





Portionen: 5 Stück

Zubereitungszeit: 60 min + Backzeit

Schwierigkeitsgrad: mittel

Zutaten:

Für den Teig:

100 g Mehl

10 g Instantkaffeepulver

2 EL Backkakao

60 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

1 Ei

50 ml Öl

90 ml Milch

Für die Verzierung:

200-250 g Nutella

350 g Weißer Rollfondant

Puderzucker zum Ausrollen

Zubereitung:

1)Am Vortag ca. 50 g Rollfondant auf etwas Puderzucker dünn ausrolle. Fünf 4 x 0,8 cm große Streifen ausschneiden, zu Henkeln biegen und auf den Schnittkanten aufstellen. Über Nacht fest werden lassen.

Am nächsten Tag Backofen auf 180° Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Muffinform fetten und leicht mehlen. Trockene und feuchte Zutaten getrennt voneinander gut vermischen. Trockene Zutaten mit einem Schneebesen oder dem Handrührgerät unter die flüssigen Zutaten rühren, nicht zu lange rühren. Teig gleichmäßig in die Muffinform verteilen und im vorgeheizten Ofen 20-25 min backen. Auf einem Rost vollständig auskühlen lassen, nach etwa 15 min Muffins aus der Form heben. ca. 0,5-1 cm der Kappe abschneiden, damit sie etwas flacher werden.

2) Für die Verzierung Nutella leicht erwärmen damit sie flüssiger wird. Den restlichen Rollfondant auf etwas Puderzucker ausrollen, ca. 0,2-0,3 cm dick. Die Höhe und den Umfang der Muffins messen und in der Höhe ca. 0,5 cm drauf rechnen. Die Maße sind etwa 20 x 4,5 cm. 5 Rechtecke mit diesen Maßen ausschneiden.

3) Die Muffins an den Außenkanten mit Nutella bestreichen. Ein Fondantrechteck darum legen und die Ränder bündig aneinander legen. Die Ränder eines Henkels ganz leicht mit Wasser bestreichen und an einer Seite der „Tasse“ festkleben. Die flüssige Nutella darauf verteilen und glatt streichen. Tasse auf eine Untertasse setzen und servieren. Nicht zu lange in den Kühlschrank stellen, da der Zucker im Fondant schmelzen kann.