Rezept für Feuerzangenbowle





Arbeitszeit: ca. 20 Min.



Schwierigkeitsgrad: simpel



Kalorien p. P.: keine Angabe







Zutaten für 10 Portionen:



2 Orangen, ungespritzt



2 Zitronen, ungespritzt



1 Stange Zimt



2 Anis (Sternanis)



5 Nelken



2 Liter Wein, rot, trocken



1 Flasche Rum, mindestens 54% Alkohol



1 Zuckerhut





Zubereitung:

Orangen und Zitronen heiß abwaschen und in dünne Scheiben schneiden. Zusammen mit den Gewürzen und dem Wein in einem Topf fast zum Kochen bringen. Zum Warmhalten auf einen Rechaud stellen. Den Zuckerhut mit einer Zuckerzange oder einem Drahtgitter über den Topf legen, mit Rum tränken und anzünden. Solange Rum auf dem Zucker verbrennen, bis dieser vollständig in den Wein getropft ist.



Heiß geniessen.



Achtung: Feuerzangenbowle nicht in niedrigen Räumen machen, Brandgefahr!