Der Clou dieses Rezepts: die selbst gemachten Taco-Schalen aus krossem Cheddar-Käse.



Rezept für Fajita-Tacos



Zutaten:

200 g grüne Paprika

350 g Hackfleisch

250 g Cheddar, gerieben

1 Knoblauchzehe

15 g Dijon-Senf

1/2 TL Chipotle-Chilipulver

Zubereitung:

Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, Cheddar in 6 gleich großen Kreisen daraufstreuen und 8 Min. backen, bis die Käse-Tacos braun und knusprig werden.



30 g Butter in einer Pfanne schmelzen, 1 Zwiebel (85 g) und Paprika in Streifen schneiden und in der Pfanne anbraten. Hackfleisch dazugeben und mit gepresstem Knoblauch, Senf, Chili, Salz und Pfeffer würzen.



Noch warme Käse-Tacos so biegen, dass Schalen entstehen, auskühlen lassen. Taco-Schalen mit dem Hackfleisch füllen und servieren.

Nährwerte je Portion: 995 kcal · 5 g KH · 70 g E · 77 g F