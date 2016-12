Rezept für Passatelli





Arbeitszeit: ca. 10 Min. / Koch-/Backzeit: ca. 2 Min.



Schwierigkeitsgrad: einfach







Zutaten:

250 Gramm geriebener Parmesankäse



250 Gramm ungewürzte Semmelbrösel



Etwas geriebener Muskatnuss Geriebene



Zitronenschale, optional



4 Eier



1.5 Liter Rinderbrühe







Zubereitung:

1. Den Käse, die Brösel, den Muskatnuss und die Zitronenschale in einer großen Schüssel gut vermischen und dann eine Mulde in der Mitte formen. Die Eier in die Mulde brechen und dann mit einer Gabel langsam schlagen und mit dem Rest vermischen. Zu einem festen Teig verarbeiten und dann 5 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

2. Die Rinderbrühe zum kochen bringen. In der Zeit mit einer Kartoffelpresse den Teig zu ca. 4-cm langen Nudeln quetschen. Die Passatelli in die Brühe geben. Wenn die Passatelli zur Oberfläche von der Brühe schwimmen, sind sie fertig. Die Brühe mit den Passatelli in den Tellern geben und ggf. mit etwas mehr Parmesan bestreuen und sofort servieren.