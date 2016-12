Rezept für Winter-Salat mit Palmenherzen und Zitrus







Arbeitszeit: 10 Min + 15 Min (Palmenherzen einlegen)



Schwierigkeitsgrad: einfach





Zutaten:

2 Blutorangen oder Grapefruits



1/2 Teelöffel Dijon-Senf



1 Esslöffel Zitronensaft Salz und Pfeffer



3 - 4 Esslöffel Olivenöl



1 Teelöffel Rotweinessig



1 Glas oder Dose Palmenherzen, längst in Viertel geschnitten



Friséesalat, gewaschen und in mundgerechte Stücke gerupft







Zubereitung:

1. Die Orangen schälen. Über eine kleine Schüssel die Orangen segmentieren und den Saft und die Segmente in die Schale fallen lassen. Die Reste in die Schale auch ausquetschen.

2. Den Senf und den Zitronensaft in eine breite Schüssel gut vermischen. Salz und Pfeffer dazugeben. Dann den Orangensaft dazumischen. Das Olivenöl mit einem Schneebesen auch mitmischen und dann den Rotweinessig nachgeben. Nachsalzen, falls nötig. Die Palmenherzen in die Vinaigrette legen und 15 Minuten ziehen lassen.

3. Den Friseesalat auf einen Servierteller verteilen. Die Palmenherzen und die Orangensegmente auf den Frisée verteilen. Mit der Vinaigrette beträufeln. Mit etwas mehr Olivenöl beträufeln und servieren.