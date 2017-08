Unglaublicher Cheesecake mit Erdbeeren - ganz ohne Backen

Rezept für No-Bake-Cheesecake

Kuchenspringform mit 18 bis 20 cm Durchmesser

Zutaten:

Für den Boden:

200 g Butterkekse (z.B. Petit Beurre)

100 g zerlassene Butter (in kleiner Pfanne bei tiefer Temperatur schmelzen)

Für die Beeren-Creme:

150 g Frischkäse (z.B. Philadelphia)

150 g Crème Fraîche

150 g Mascarpone

30 g feinster Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

350 g Erdbeeren

Zubereitung:

Die Butterkekse in der Küchenmaschine oder mit dem Nudelholz (Kekse in ein Plastiksäckchen geben) zermahlen. Mit der zerlassenen Butter vermischen. Die Kuchenform mit Backpapier auslegen und die Masse auf dem Boden der Springform fest andrücken. Für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Unterdessen die Crème Fraîche, den Frischkäse und die Mascarpone cremig verrühren. Den Zucker und den Vanillezucker hinzufügen und gut vermischen.

Die Beeren sanft unterheben. Die Masse anschließend auf den Biskuitboden geben und gleichmäßig verteilen. Über Nacht im Kühlschrank stehen lassen.

Am nächsten Tag vor dem Servieren die Springform entfernen und den Kuchen servieren.