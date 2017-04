Das weltbeste Dessert zum Angeben – Panna cotta

Rezept für Panna cotta

Zutaten für 3-4 Portionen:

4-6 Portionen

500 g Sahne

1 Vanilleschote

50 g Zucker

2 Blatt weiße Gelatine

Zubereitung:

2 Blatt weiße Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 500 g Sahne in einen Topf geben. 1 Vanilleschote längs aufschlitzen, das Mark herauskratzen und zusammen mit der ganzen Schote und Zucker zur Sahne geben. Langsam erhitzen, etwa 15 Minuten leicht köcheln lassen.

Den Topf vom Herd ziehen, Vanilleschote herausnehmen. Eingeweichte Gelatineblätter in den Topf geben, unter Rühren vollständig auflösen. Sahne in kleine Förmchen füllen, im Kühlschrank in 3-4 Stunden fest werden lassen.

Sahnecreme mit Erdbeerspiegel oder Sauce nach Belieben beträufeln.

Tipp: Wer mehr Aroma möchte, gibt in die Sahnemischung einen Schuss Whiskey oder Marsala dazu.