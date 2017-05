Rezept für Pesto Rosen

Zutaten:

1 Pck. Hefeteig (Sonntagsbrötchen)

1-2 Knoblauchzehen, gehackt

2-3 Stiele Petersilie, klein gehackt

100 g geriebenen Mozzarella

100 g geriebenen Parmesan

60 g Rotes Pesto

etwas Mehl zum Ausrollen





Zubereitung:

Ofen auf 180° C Ober-Unterhitze vorheizen. Teigstücke auf etwas Mehl flach ausrollen. Mit etwas Pesto bestreichen und mit Petersilie, Knoblauch, Mozzarella und Parmesan bestreuen. Einen Schnitt bis zur Mitte machen und von einer Seite her zur Rose aufrollen. Mit allen Teigstücken so verfahren. Die Rosen auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech anordnen. Dazu 5 der Rosen mit den Spitzen zueinander im Kreis setzen und 3 darauf. Eventuelle Käsereste darüber streuen. Im vorgeheizten Ofen 20-25 min backen. Nach der Hälfte der Zeit abdecken.





Arbeitszeit: 40 min

Backzeit: 25 min

Portionen: 1

Schwierigkeitsgrad: simpel