Rezept für den Apple Crumble:

Zutaten:



5 große Äpfel



90 g brauner Zucker



150 g Mehl

90 g Butter

etwas Zimt



Zubereitung:



Zuerst die Äpfel schälen, in Stücke schneiden und in eine ofenfeste Form geben. Die Butter in kleine Stücke schneiden und mit Mehl, Zucker und Zimt mischen. Das Gemisch auf die Äpfel streuen und bei 200°C Grad für 30 Minuten backen.







Rezeptidee von Chefkochuser Leo1