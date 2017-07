Wie Erdbeer-Himbeer-Konfitüre schnell und einfach zuhause gelingt

Rezept für die Erdbeer-Himbeer-Konfitüre

Zutaten:



850 g Erdbeeren

300 g Himbeeren

500 g Gelierzucker (2:1)

2 EL Zitronensaft





Zubereitung:



Die Erdbeeren waschen, trocknen und klein würfeln. In einem Topf mit Himbeeren und Gelierzucker vermengen und zwei Stunden ziehen lassen. Zwei Untertassen in ein Gefrierfach stellen. Acht Stiele Basilikum mit Küchengarn zubinden und zu den Früchten legen. Zwei EL Zitronensaft dazugeben und unter Rühren aufkochen lassen. Die Masse drei Minuten lang sprudelnd kochen lassen. Dann den Topf von der Herdplatte nehmen und auf einer kalten Untertasse eine Gelierprobe machen. Gefriert die Konfitüre innerhalb von zwei Minuten, ist sie fertig. Den Basilikum aus der Masse holen und den Schaum ablöffeln. Die Konfitüre dann in heiß ausgespülte Gläser füllen, diese fest verschließen und zum Auskühlen auf den Kopf stellen.