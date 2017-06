Johannisbeer-Kuchen-Pralinen: die sauersüße Versuchung

Rezept für Johannisbeer-Kuchen-Pralinen





Zutaten



Für den Teig:

100 g Johannisbeeren

125 g weiche, leicht gesalzene Butter

125 g sehr feiner Zucker

2 Eier

rosa Lebensmittelfarbe

1 TL Limettenschale

140 g Mehl

1/4 TL Backpulver

70 g Frischkäse

140 g Puderzucker

Für die Glasur:

400 g weiße Kuchenglasur oder weiße Schokolade

1 TL Kokosöl

rote, fettlösliche Lebensmittelfarbe

Bunte Streusel





1) Den Backofen auf 180° Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Im ersten Schritt die Johannisbeeren putzen und von den Rispen zupfen. Mit einem Pürierstab klein pürieren. Mehl und Backpulver vermengen. In einer großen Schüssel Butter und Zucker mit einem Mixer cremig schlagen und die Eier gut unterrühren. Johannisbeerpüree, ein wenig Lebensmittelfarbe und die Limettenschale hinzugeben. Die Mehlmischung hinzufügen und kurz verrühren. den Teig in eine kleine, eingefettete und bemehlte Form, am besten eine Kastenform oder Springform (20 cm), füllen und ca. 25-30 min backen. Sobald der Teig fertig ist, ihn kurz erkalten lassen und stürzen. Vor dem Weiterverarbeiten den fertigen Kuchen auskühlen lassen.

2) Den Kuchen fein zerkrümeln. Puderzucker und Frischkäse zu einer Masse verarbeiten und Kuchenbrösel einkneten bis eine homogene Masse entstanden ist. Aus dem Teig etwa 20 kleine Kügelchen formen. Falls notwendig diese im Kühlschrank noch ca. eine Stunde kalt stellen.

3) Im letzten Schritt die Glasur nach Packungsanweisung im Wasserbad schmelzen. Das Kokosöl nach und nach unterrühren und die Masse mit der fettlöslichen Farbe einfärben. Kurz erkalten lassen. Die Kugeln mit einer Gabel oder Pralinengabel in der Glasur wenden und gut abtropfen lassen. Danach die Praline auf ein Backpapier setzen und mit Streuseln dekorieren. Die Glasur fest werden lassen. Fertig sind die Pralinen zum Genießen.