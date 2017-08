Dieser Linsensalat mit geräuchertem Fisch ist der perfekte Energielieferant

Rezept zum Nachmachen:

Zutaten:

Für den Salat:



200 g Belugalinsen

2 Chicorée

1 handvoll Feldsalat

1 zwiebel

1 Möhre

1 Bund Dill

400 g Fisch

Für das Dressing:

5 EL Balsamico Bianco

1 TL Meerrettichpaste

7 EL Olivenöl

Zubereitung:

Die Belugalinsen in einem Topf mit kochendem Wasser 30 Minuten garen. Den Chicorée halbieren, den Strunk entfernen und anschließend in fingerdicke Streifen schneiden. Den Feldsalat waschen, trocknen und mit dem Chicorée in eine große Salatschüssel geben. Die Zwiebel und den Dill fein hacken. Die Möhre geschält fein raspeln.



Die Möhrenraspeln und die Zwiebelstückchen mit dem Salat vermischen und auf vier Tellern anrichten. Den Fisch in mundgerechte Stücke zerteilen.

Für das Dressing Balsamico Essig, Meerettich und Olivenöl vermischen und mit dem Stabmixer cremig rühren.

Die Linsen, den Räucherfisch auf die Teller geben und mit Dill bestreuen. Abschließend mit Dressing beträufeln und servieren.