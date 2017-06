Einfach, bunt und lecker: Salat nach mexikanischer Art

Rezept für Salat nach mexikanischer Art

Zutaten

Dressing:

1/2 Avocado

5 Stiele gehackter Koriander

Saft 1/2 Limette

60g griechischer Sahnejoghurt

120ml Wasser

1/2 TL Salz

1/2 kleine Knoblauchzehe, gepresst

1/2 TL gemahlener Kreuzkümmel

Steak:

1 Rinderhüft-Steak (ca. 200g)

1,5 TL rosenscharfes Paprikapulver

1/2 TL Cayennepfeffer

1 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Salz

Salat:

1 Kopf geschnittener Romanasalat

100g gewürfelter Cheddar

1/2 Dose schwarze Bohnen (ca. 200g Abtropfgewicht)

1,5 gewürfelte Avocados

1 kleine Dose Mais (140g Abtropfgewicht)

120g Kirschtomaten, geviertelt

50g Tortillachips, leicht zerbröselt





Zubereitung:

Die Gewürze für das Steak in einer kleinen Schüssel mischen.

Das Steak trocken tupfen und mit den Gewürzen einreiben. In einer Pfanne 1 EL Öl erhitzen und das Steak bei starker Hitze von beiden Seiten ca. 8-10 min anbraten. Dabei 1-2 mal wenden. In Alufolie gewickelt ruhen lassen. Nach ca. 10 min das Steak in Streifen schneiden. Für das Dressing das Avocadofleisch und die restlichen Zutaten in einem Mixer fein pürieren.

Beiseite stellen. Den Salat putzen, waschen und trocken schleudern. In einer Salatschüssel oder zwei tiefen Tellern verteilen. Die restlichen Zutaten bis auf die Chips auf dem Salat anrichten. Die Steakstreifen dazu geben. Alles mit der Soße beträufeln und mit den Chipsbröseln bestreuen.