Mediterraner Ciabatta-Schichtsalat für alle Sommerkinder

Rezept zum Nachkochen:



Zutaten:



300 g Zucchini, 500 g Tomaten, Strauchtomaten, 2 Paprikaschoten, 2 Paprikaschoten (gelb), 2 Paprikaschoten (rot), 250 g Schalotten (grün) oder milde Zwiebeln, 400 g Feta-Käse, 200 g Ciabatta, 1 EL Honig, 3 Knoblauchzehen, 4 EL Essig (Weißweinessig), 2 EL Wein (weiß) 15 EL Olivenöl,1 EL Pesto, 1 EL Senf (Dijon), evtl. Basilikum

Zubereitung:

Die Paprika putzen, grillen, häuten und vierteln. Die Zucchini in sehr dünne Scheiben schneiden (das geht sehr gut längs mit dem Spar- oder Spargelschäler), ebenfalls die Tomaten in Scheiben schneiden, dabei den Stielansatz entfernen. Die Schalotten oder Zwiebel in dünne Ringe schneiden. Den Feta zerbröseln, Ciabatta längs in Scheiben schneiden und kross toasten. (Es eignet sich wunderbar auch Brot vom Vortag, auch mit deftigem Bauernbrot schmeckt der Salat.)Honig mit Senf, 2 Zehen gepresstem Knoblauch, Weißwein, Essig, 10 EL Olivenöl, Pesto, Salz und Pfeffer am besten im Mixer aufmixen. Das restliche Olivenöl erhitzen und die Zucchinischeibenzusammen mit dem verbliebenen Knoblauch darin anbraten. Eine große Schale oder Auflaufform (am schönsten aus Glas)abwechselnd mit Brot (kann vorher auch noch mit Knoblaucheingerieben werden), Paprika, Feta bröseln, Zucchini, Zwiebeln und Tomaten füllen. Dabei jede Schicht mit der Vinaigrette beträufeln, Tomaten und Zucchinischichten leichtsalzen und pfeffern. Den Abschluss sollten Tomaten machen. Den Salat mindestens 3 Stunden ziehen lassen. Fertig! Wer mag, dekoriert mit Basilikumblättern. Diesen Salat kann man auch schon wunderbar am Vorabendzubereiten, dann sollte das Brot allerdings etwas dicker geschnitten werden.