Wissenschaftlich ist es noch nicht erwiesen, aber Rollmops soll gegen Symptome von zu viel Alkoholkonsum helfen. Schnell einlegen und ausprobieren!

Schneller Rollmops



Für 1 Glas (750 ml)



Haltbar: ungeöffnet 1 Monat



Zutaten:

400 ml Weißweinessig

2 TL Salz

2 EL Zucker

1 kleine rote Zwiebel

4 Heringsfilets

8 kleine, saure Gurken (Cornichons)

1 Lorbeerblatt

1 TL Rosa Pfefferbeeren

1 TL schwarze Senfsamen

½ TL Fenchelsamen

½ TL Kümmelsaat

1 Nelke

1/2 TL Anissamen

Zubereitung:

Essig, Salz, Zucker und 200 ml Wasser in einem Topf aufkochen. Abkühlen lassen. Die Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Die Heringsfilets waschen und trockentupfen.

Je 2 Cornichons in 1 Filet – mit der silbernen Haut nach außen – wickeln und mit 1–2 Zahnstochern fixieren. Mit den Zwiebelringen und den Gewürzen in ein sterilisiertes Schraubglas schichten.



Sud über die Filets gießen und das Glas verschließen. Im Kühlschrank 1 Woche durchziehen lassen.