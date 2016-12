Kleine schwarze Samen, großer Geschmack, gut für die Gesundheit: Mohn. Neben einer besonders günstigen Zusammensetzung an Fettsäuren punktet Mohn durch einen hohen Gehalt an Kalzium, Kalium, Eisen und Magnesium – Inhaltsstoffe, die Herz, Hirn und Muskeln stärken.

Rezept für Mohn-Vanillekipferl

Zutaten:

2 Vanilleschoten

280 g Weizenmehl (Type 405) plus etwas für die Arbeitsfläche

100 g gemahlene Mandelkerne

100 g feiner Zucker

225 g kalte vegane Margarine

gemahlener Mohn zum Wälzen

Orangenzucker zum Wälzen

Zubereitung:

Die Vanilleschoten längs halbieren und das Mark vorsichtig herauskratzen. Das Mehl mit Mandeln, Vanillemark und Zucker in einer Schüssel mischen und die Margarine in Flöckchen zugeben.

Mit den Händen alle Zutaten krümelig kneten. Den Teig zwischen den Handfl ächen reiben, bis kleine Streusel entstehen. Dann alles rasch zu einem glatten Teig verkneten und zu einer Kugel formen.

In Frischhaltefolie gewickelt etwa 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.



Den Teig in vier Portionen teilen und auf einer bemehlten Arbeitsfl äche zu Rollen mit einem Durchmesser von 2–3 cm formen.



Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.



Die Rollen in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden und zu fi ngerdicken Nudeln rollen, dabei die Enden jeweils etwas schmaler auslaufen lassen. Aus den Teignudeln kleine Kipferl formen. Diese auf die vorbereiteten Bleche legen und etwa 12 Minuten goldbraun backen. Mit dem Papier vom Blech ziehen.



Etwas Mohn und Orangenzucker auf einem Teller vermischen und die noch warmen Kipferl darin wälzen. Auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.