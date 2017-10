Der perfekte Snack: Weißwurst im Brezelmantel

Rezept für Weißwurst im Brezelmantel:

Zutaten:

1 frischer Hefeteig (Pizzateig)

3 EL Natronpulver

Brezelsalz

3 Weißwürste

1 Ei

süßer Senf





Zubereitung:

Den Backofen auf 220°C Grad vorheizen. Den Hefeteig in zwölf Streifen schneiden. Die Würste pellen und ebenfalls in zwölf Stücke schneiden. Die Wurststücke in den Hefeteig einrollen. In 1,5 Liter Wasser das Natron auflösen und die Rollen 20-30 Sekunden darin ziehen lassen. Anschließend die Weißwurstrollen abtropfen und auf einem Backblech auslegen. Mit verquirltem Ei bestreichen, mit Salz bestreuen und 15-20 Minuten lang backen. Die gold-braunen Rollen mit süßem Senf servieren.