Restaurant setzt Kunden vor die Tür - ein Obdachloser rettet seinen Abend

Besonders schick sind Akbar Badshans Lieblingstreter wirklich nicht: schwarz, aus Vollgummi, die Zehen liegen frei, Größe 42. Ein mehrere Zentimeter dicker Gummiriemen, darauf ein Frauenkopf, ebenfalls aus Gummi. Treter, geeignet eher fürs Hallenbad als für den Besuch eines feinen brasilianischen Restaurants im Herzen von Manchester, England. Rozmin, Badshans Frau, wohl um die Vorliebe ihres Mannes für die Gummitreter wissend, bat deshalb: Schatz, wenn wir zu meinem Geburtstag essen gehen, zieh' bitte Schuhe an.

Doch der 36-jährige Badshan wollte offenbar nicht hören. Am verabredeten Abend Ende Juni schlug er mit den Gummitretern an den Füßen vor dem noblen Restaurant auf - und durfte nicht hinein. Rund eine Stunde Autofahrt von Queensbury nach Mancester hatte er hinter sich, nun war am Eingang zum Restaurant Schluss. Nicht mit diesen Schuhen, pardon, nicht mit diesen Sandalen, meinten die Verantwortlichen. "Die Belegschaft erklärte", erinnert sich Badshah im Gespräch mit BBC Radio 5 live, "'Leider müssen wir Sie abweisen - oder haben Sie noch andere Schuhe dabei?'" Hatte er nicht. Es war Badshans Glück, dass jener Mann, der diesen Abend doch noch retten sollte, wenige Meter neben ihm auf der Straße hockte.

Obdachloser verleiht seine neuen Schuhe

Dort hatte ein Obdachloser namens John mit seinem Labrador sein Lager aufgeschlagen. "Wir (Rozmin und er, d. Red.) verließen das Restaurant und ich habe angefangen mit diesem obdachlosen Typen, John, zu sprechen. Ich fragte ihn: 'John, welche Schuhgröße hast du?' und er sagte: '50'", erzählt Akbar Badshah den "Manchester Evening News". "'Und du wirst es kaum glauben', sagte er, 'aber ich habe eben ein Paar brandneue Schuhe erhalten.' Er meinte, ich könne sie leihen und so tauschten wir unsere Schuhe." Akbar Badshan und Rozmin gelangten so doch noch zu ihrem romantischen Abend - der Einlass war mit den neuen Schuhen kein Problem mehr. Nach dem Dinner gab Badshan die Schuhe dem Obdachlosen wieder zurück. Eine 10-Pfund-Note als Dank nahm John, so berichten mehrere britische Medien, erst beim dritten Versuch an.