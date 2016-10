Wer in der Schweiz Käse macht, unterliegt bestimmten Richtlinien. Käse gilt in der Schweiz als Naturprodukt. Zusatzstoffe sind demnach hier nicht erwünscht. Schweizer Käse wird ohne den Einsatz von künstlichen Zusatzstoffen hergestellt, so das Versprechen. Die Käsehersteller haben sich im Rahmen eines Branchenkodex dazu verpflichtet. In Kraft getreten ist dieser Kodex bereits 2002 und wird jedes Jahr erneuert. Die Käser verzichten freiwillig darauf, keine Farbstoffe oder antibiotisch wirkende Konservierungsmittel einzusetzen. Es gibt dennoch Ausnahmen: Frischkäse, saisonale Spezialitäten, Schmelzkäse sowie Schmelzkäsezubereitung.

In der industriellen Herstellung werden Zusatzstoffe verwendet, die Fehlgärungen verhindern sollen und auch Farbstoffe für den Käseteig und die Käserinde.

Was bedeutet eigentlich AOP und IGP?

Die Bezeichnungen AOP und IGP sieht man auf vielen klassischen Schweizer Käsesorten. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als offizielle Qualitätszeichen. Sie sind traditionelle Erzeugnisse mit regionaler Verwurzelung. Das Bundesamt für Landwirtschaft darf die geschützten Bezeichnungen vergeben und zwar nur für Produkte, deren Herkunfts-, Verfahren- und auch Qualitätsbestimmungen erfüllt werden. Die Einhaltung wird von unabhängigen Zertifizierungsstellen kontrolliert.



Die geschützte Ursprungsbezeichung AOP (Appellation d'Origine Protégée) versichert, dass das Produkt im Ursprungsgebiet erzeugt, verarbeitet und veredelt worden ist.



Die geschützte geografische Angabe IGP (Indication Géographique Protégée) gibt über traditionelle und typische Spezialitäten einer Region Auskunft. Das Produkt mit dieser Bezeichnung muss im Herkunftsgebiet entweder erzeugt, verarbeitet oder veredelt worden sein.



Welche Käsesorten wie Emmentaler, Appenzeller oder Gruyère außerdem typisch für Schweiz sind, erfahren Sie in folgenden Bildern.