Ile de Re: Hier gibt's Austern aus dem Automaten

Austern, frisch aus dem Meer, mit ein paar Spritzern Zitrone - für viele Feinschmecker ein perfekter Sommergenuss. An der französischen Atlantikküste sind die kostbaren Meeresfrüchte besonders beliebt. Und auf der Austernfarm von Tony Berthelot auf der Ferieninsel Ile de Re, kann man seine Gelüste nun rund um die Uhr befriedigen. Der Unternehmer verkauft die Delikatesse aus dem Automaten, wie Schokoriegel, Chips oder Limodosen. In gekühlten Boxen lagern die Muscheln in Kartons verpackt. Diese mit 36 Stück ist für knapp 34 Euro zu haben. Bezahlt wird mit Kreditkarte. "Das ist wirklich toll! Rund um die Uhr! Wir können sogar um Mitternacht frische Austern bekommen, wenn wir Lust darauf haben. Exzellent, sie sind wirklich frisch." Tony Berthelot gehört zu den Pionieren der Austern-Automaten. Er hatte festgestellt, dass seine normalen Ladenschlusszeiten ihm Einbußen brachten. "Wir wollten die Verluste ohne Nachteile für uns auffangen. Die Maschine hat natürlich einiges gekostet, aber wir können in Raten zahlen. Und unsere Rechnung scheint aufzugehen. Es funktioniert." Mit der Austernmaschine will Berthelot aber auch neue Kunden gewinnen. "Unser Kundenstamm wird langsam älter und wir fanden es schwierig, das Produkt jungen Menschen schmackhaft zu machen. Dieser Vertriebsweg hier passt zum Konsumverhalten junger Leute, die viel im Internet oder in Läden kaufen, die rund um die Uhr geöffnet sind." Schnell und anonym kaufen ist eine Sache. Für den Genuss sollte man sich aber dann doch etwas Zeit nehmen. Und mit so einem Blick schmecken die Meeresfrüchte vermutlich gleich doppelt gut.