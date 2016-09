Deutschland liebt Wasser: Pro Jahr schlürfen wir rund 143 Liter - das ist absolut top. Kein anderes Getränk ist so beliebt. Doch einige Fragen drängen sich auf: Wie gut ist die Qualität von deutschem Wasser? Muss es teures Mineralwasser vom namhaften Hersteller sein? Oder tut es auch das Leitungswasser aus dem Hahn?

Tim Mälzer macht für den ARD-Lebensmittelcheck den Test und schlürft sich durch allerlei Wässerchen. Auch Stiftung Warentest hatte erst kürzlich Mineralwasser und Leitungswasser verglichen. Das Resultat: Man kann guten Gewissens Wasser aus dem Hahn trinken. Kommt Mälzer zu dem gleichen Ergebnis?

Leitungswasser im Check: Wie gut ist das Wasser aus dem Hahn?

Noch immer zieren sich viele Bundesbürger, Wasser aus der Leitung zu trinken. Dabei ist die Qualität gut. Das bestätigt auch Rainer List von den Stadtwerken München: "Ich würde überall in Deutschland Leitungswasser trinken. Es wird überall streng kontrolliert. Unser Wasser ist sauber!" Chlorgemischtes Leitungswasser, wie viele Urlauber das aus Reiseländern kennen, wäre in Deutschland gar nicht zulässig. Mälzer ist vom Leitungswasser überzeugt, rät aber doch zur Vorsicht. "Man sollte zu Hause zur Sicherheit überprüfen lassen, ob der Bleiwert im Wasser unter 0,01 mg liegt. Das analysieren die Stadtwerke", sagt er im ARD-Lebensmittelcheck. Und gibt ein klares Statement ab: "Das Wasser schmeckt gut, ist sauber. Für mich ist es überflüssig, Geld für Mineralwasser auszugeben."

Billig gegen teuer: Wie gut ist Mineralwasser vom Discounter?

Aber wenn das Leitungswasser so gut ist, wie unterscheidet es sich dann vom teuren Mineralwasser aus dem Supermarkt? Was bekommen Kunden für ihr Geld? Rund 500 Wassermarken gibt es in Deutschland, die Auswahl ist riesig. Kunden geben zwischen 13 Cent und 5 Euro pro Liter aus. Den Wassertest übernimmt der Wasser-Sommelier Arno Steguweit. Im Test prüft er ein Discounterwasser für 13 Cent pro Liter, ein französisches Luxuswasser (9 Euro pro Liter) und ein Marken-Mineralwasser für 79 Cent. Das Ergebnis: Ein Unterschied ist kaum zu erschmecken. Auch der Experte bestätigt, dass sich die Qualität des Mineralwassers nicht über den Preis definiere.

Allerdings machen die Wasser-Profis eine Einschränkung: Finger weg von billigen PET-Flaschen. Das Wasser könnte schnell einen anderen Geschmack im Kühlschrank annehmen, beispielsweise von herzhaften Käse. Auch bei Soda-Streams sei Vorsicht geboten. Experten fanden Bakterien an den Flaschen des Wassersprudlers. Diese sollten besser in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.