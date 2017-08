Ein Hoch auf die Eckkneipe!

Die kleine Kneipe in unserer Straße

da wo das Leben noch lebenswert ist

dort in der Kneipe in unserer Straße

da fragt dich keiner was du hast oder bist



Schon Peter Alexander besang 1976 in seinem Schlager "Die kleine Kneipe" das kleine Glück, das Gaststätten zu spenden vermögen. Die einfache Eckkneipe, die Kaschemme, in der man für ein paar Stunden bei Bier und netten Gesprächen die Alltagssorgen vergisst. In Wien werden diese Lokale oft Tschocherl genannt, es sind Orte wo es nichts zu essen gibt, sondern wo ausschließlich getrunken und geraucht wird, wo es eher schlammelig als schick ist.



Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke

das Foto vom Fußballverein

das Stimmengewirr die Musik aus der Jukebox

all das ist ein Stückchen Daheim



Für den Bildband "Golden Days Before They End" haben sich der Fotograf Klaus Pichler und der Journalist Clemens Marschall vier Jahre lang ins Wiener Nachtleben gestürzt und 70 solcher Kneipen und Beisln porträtiert.



Du wirfst eine Mark in den Münzautomaten

schaust anderen beim Kartenspiel zu

und stehst mit dem Pils in der Hand an der Theke

und bist gleich mit jedem per Du



Der dabei entstandene Bildband trägt stark nostalgische Züge. Es ist ein Blick zurück in eine vergangene Ära. Denn die große Zeit dieser Art von Kneipe scheint unwiederbringlich vorbei zu sein. "Ein Drittel der Wiener Tschocherl, die wir seit April 2012 für unser Buchprojekt regelmäßig besucht haben, gibt es heute nicht mehr", sagt Klaus Pichler der "Süddeutschen Zeitung".



Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele

was einem die Laune vergällt.

Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung

für alle Probleme der Welt



Es gibt viele Gründe, weshalb sich diese Art von Gaststätte auf dem Rückzug befindet. Die Arbeitswelt hat sich geändert, mit der klassischen Arbeiterklasse stirbt das traditionell proletarische Publikum dieser Kneipen aus. Zudem hat sich über die Jahrzehnte der Alkoholkonsum von öffentlichen Orten stärker ins Private verlegt. Viele jüngere Menschen meiden diese Art von Lokal, bevorzugen stattdessen hippe Bars.



Wer Hunger hat der bestellt Würstchen mit Kraut

weil es andere Speisen nicht gibt

Die Rechnung die steht auf dem Bierdeckel drauf

doch beim Wirt hier hat jeder Kredit.



Das alles trägt zu der melancholischen Stimmung bei, die "Golden Days Before They End" umweht: Es ist in Blick zurück mit Wehmut. Die Autoren haben wohl recht: Die goldenen Tage - sie werden nicht mehr wiederkommen.



Der Bildband "Golden Days Before They End" von Clemens Marschall und Klaus Pichler ist im Verlag Edition Patrick Frey erschienen, umfasst 250 Seiten und kostet 52 Euro.

Die zitierten Zeilen sind Peter Alexanders Lied "Die kleine Kneipe" entnommen, das in Österreich unter dem Titel "Das kleine Beisl" veröffentlicht wurde. Die deutschsprachige Version wurde von Michael Kunze getextet, der Song stammt im Original aus dem Holländischen: "In 't kleine café aan de haven" wurde von Vader Abraham gesungen und komponiert.

Peter Alexander singt "Die kleine Kneipe"/ "Das kleine Beisl"