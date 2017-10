Cheers! Das sind die 10 besten Bars der Welt

Um eins vorwegzunehmen: Unter den 50 besten Bars der Welt befindet sich genau eine deutsche Bar. Das Schumann's in München konnte sich den Platz 38 auf der Liste der "The World's 50 Best Bars 2017" sichern. Ansonsten schafft es keine andere deutsche Bar auf die Liste.

Dafür sind etliche europäische Bars vertreten, ganze 19 von 50. Vor allem London mit allein vier Bars in den Top 10 und acht Bars in den Top 50. Was sie alle vereint? Das Verständnis für gute Drinks und die Leidenschaft eine Bar so zu führen, wie es einem Luxustempel gleich kommen würde. Hinzukommt: So sehr die Bars wohl die gleichen Werte teilen, so unterschiedlich sind sie in ihrem Erscheinungsbild. Die einen sind eher exklusive Hotelbars, andere sind auf den ersten Blick gewöhnliche Pubs mit einer zwanglosen Atmosphäre mit großartigen Cocktails.



Manche Bars sind geheim

Andere wiederum sind sogenannte "Speakeasy-Bars". Als eine Art "Flüsterkneipe" wurden während der Alkoholprohibition in den USA von 1919 bis 1933 illegale Kneipen oder Clubs bezeichnet. Ihre Existenz war aber häufig ein offenes Geheimnis. Heute verstecken sich die sogenannten Speakeasy-Bars in dunklen Kellern oder hinter verschlossenen Türen. Bei vielen hilft nur Insiderwissen. Die Eingänge zu den bekanntesten Bars sind aber schnell gefunden, auch die der Top-50-Liste.

Die zehn besten Bars der Welt stellen wir Ihnen in folgender Fotostrecke vor.